Windows 10 S anche per Surface Pro e Book

Microsoft, nella giornata di ieri, ha presentato il nuovo Surface Pro. Il nuovo 2-in-1 della casa di Redmond è dotato del sistema operativo Windows 10 Pro. Tuttavia sembra che sia in arrivo anche una versione dotata del sistema operativo Windows 10 S, la stessa che equipaggia il nuovo Surface Laptop. Trattasi della variante di Windows 10 che si caratterizza per la possibilità di funzionare solamente con le app del Windows Store risultando, così, più leggera e sicura.

I prezzi e le disponibilità delle varianti del Surface Pro con Windows 10 S non sono state ancora comunicate. Tuttavia è lecito attendersi un costo inferiore rispetto al listino dell’attuale nuovo Surface Pro che in Italia è commercializzato a partire da 959 euro. Ovviamente come per il Surface Laptop, anche chi acquisterà il Surface Pro con Windows 10 S potrà poi effettuare l’upgrade a Windows 10 Pro. Inoltre, anche il Surface Book dovrebbe, presto, essere offerto in una variante sempre caratterizzata da Windows 10 S. Anche in questo caso, però, non si conoscono le tempistiche ed i prezzi. Viceversa, tra i piani di Microsoft ci sarebbe anche il lancio di una variante del Surface Laptop con Windows 10 Pro. Un prodotto, però, che potrebbe non arrivare rapidamente visto che fino alla fine dell’anno gli utenti che acquisteranno l’attuale modello potranno effettuare l’aggiornamento da Windows 10 S alla declinazione Pro gratuitamente.

Microsoft, dunque, sembra voler offrire tutti i suoi prodotti di punta della linea Surface ad un bacino sempre più ampio di persone proponendoli in diverse declinazioni ognuna corrispondente ad un target differente. Windows 10 S, infatti, è un sistema operativo pensato prevalentemente per il mondo educational e per chi non necessita di soluzioni avanzate.