Xbox Game Pass al via il primo giugno

Filippo Vendrame,

Xbox Game Pass sarà lanciato ufficialmente su Xbox One il prossimo primo di giugno ma i possessori di un abbonamento Xbox Live Gold possono ottenere una prova gratuita di 14 giorni a partire da oggi. La notizia arriva direttamente da Microsoft che ha condiviso anche un video concernente il lancio di questo servizio di giochi in abbonamento. Per tutti coloro che ancora non sapessero di cosa si tratta, si ricorda che Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento in stile Netflix che invece di permettere l’accesso libero ad un catalogo di film e serie tv, permette di accedere liberamente ad un ampio archivio di giochi da poter utilizzare sulla console.

A fronte di un prezzo di meno di 10 euro al mese, gli utenti Xbox One potranno accedere ad un ricco database di oltre 100 giochi da poter scaricare e giocare sulla loro console Xbox One. Questa piattaforma di giochi on-demand offre anche un ulteriore vantaggio. Tutti coloro che volessero comprare uno dei giochi a catalogo per poter continaure ad usarlo anche in caso di annullamento dell’abbonamento, potranno acquistarlo con uno sconto del 20% sul prezzo ufficiale. Ma l’elemento più importante di Xbox Game Pass è che non è richiesta una connessione ad internet per giocare. Una volta scaricato il titolo, semplicemente si potrà iniziare a giocarci.

I titoli e il numero di giochi inclusi nell’abbonamento potrebbero variare nel tempo, variare in base al Paese e potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. L’abbonamento continua a essere addebitato mensilmente. Non sono previsti vincoli, l’abbonamento può essere disattivato in un qualsiasi momento.

Per attivare la prova gratuita tutto quello che dovranno fare gli utenti è accedere alla loro console, trovare la scheda del Game Pass e avviare il periodo di prova gratuito di 14 giorni.