Acer Iconia Tab 10, tablet con display quantum dot

Luca Colantuoni,

Insieme ai due notebook Nitro 5 e Spin 1, Acer ha presentato due tablet Android da 10 pollici. Il modello più interessante è il nuovo Iconia Tab 10 progettato specificamente per la fruizione di contenuti multimediali, come testimoniano il sistema audio 4.1 e soprattutto il display quantum dot. Il secondo tablet, Iconia One 10, possiede caratteristiche inferiori, ma offre una migliore connettività.

Il produttore taiwanese non ha fornito le specifiche complete dei due tablet (lo farà durante il Computex di Taipei a fine mese), ma solo alcune informazioni che consentono di identificare il target differente dei dispositivi. Iconia Tab 10 è particolarmente adatto alla riproduzione di film e video in generale, considerato l’utilizzo di un pannello QLED (Quantum dot LED) che sfrutta nanocristalli semiconduttori, detti punti quantistici, per riprodurre i colori in maniera più realistica. Si tratta di una tecnologia presente in molte TV di fascia alta, come quelle prodotte da Samsung.

La vocazione multimediale del tablet è confermata anche dalla presenza di quattro altoparlanti e un subwoofer con audio Dolby DTS-HD Premium Sound. La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core MediaTek, connettività WiFi 802.11ac e Bluetooth. La batteria garantisce un’autonomia fino a otto ore.

Iconia One 10 possiede invece uno schermo IPS tradizionale e integra un processore quad core MediaTek. La particolarità di questo tablet è la presenza di due porte micro USB 2.0 con supporto OTG che permette di collegare periferiche esterne, come tastiere e mouse. Non è noto però se l’adattatore micro USB/USB Type-A verrà incluso nella confezione. Su entrambi i modelli è installato Android 7.0 Nougat, oltre ad alcune app proprietarie (EZ WakeUp, EZ Snap e EZ Mode). I prezzi non sono noti.