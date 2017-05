Acer Nitro 5 e Spin 1 per gioco e lavoro

Luca Colantuoni,

Acer non ha atteso l’inizio del Computex di Taipei, previsto per il 30 maggio, per annunciare due nuovi notebook. Il Nitro 5 è indirizzato ai gamer con budget limitato, mentre lo Spin 1 è un convertibile che può soddisfare appieno le esigenze degli utenti aziendali. Entrambi appartengono alla fascia bassa delle rispettive categorie, quindi i prezzi sono piuttosto accessibili.

Acer Nitro 5

Il Nitro 5 è chiaramente un notebook da gioco, come si evince dal design, dalla scelta della combinazione di colori (nero e rosso) e dalla presenza di feritoie di aerazione nella parte posteriore. Acer offre diverse configurazioni con schermo IPS full HD da 15,6 pollici, processori Intel Core i5/i7 o AMD FX/A12/A10, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050 e AMD Radeon RX550, fino a 32 GB di RAM DDR4, SSD PCIe fino a 512 GB e hard disk fino a 2 TB. Sono inoltre presenti due porte USB 2.0, una USB 3.0, una USB 3.1 Type-C e l’uscita HDMI 2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac 2×2 MIMO, Bluetooth e Gigabit Ethernet. Acer non ha comunicato la capacità della batteria, né l’autonomia. Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Una delle applicazioni preinstallate, specifiche per il gaming, consente di regolare la velocità della ventola in base al carico di lavoro. Il prezzo base del Nitro 5 è 799 dollari.

Acer Spin 1

Il nuovo Spin 1 è invece un notebook convertibile che può essere utilizzato anche come tablet, ruotando lo schermo fino a 360 gradi. Il display IPS da 11,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) è ovviamente touch, ma l’utente può utilizzare anche la Acer Active Stylus (opzionale) per scrivere e disegnare a mano libera. La dotazione hardware comprende processori Intel Celeron e Pentium, 4 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria eMMC, espandibili con schede micro SDXC.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0. Sono presenti inoltre una porta USB 3.1, una USB 2.0 e l’uscita HDMI. La batteria offre un’autonomia fino a 8 ore. Il sistema operativo installato è Windows 10. Lo Spin 1 sarà disponibile ad un prezzo base di 329 dollari.