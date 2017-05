La action camera Garmin VIRB 360 per la VR

Cristiano Ghidotti,

Arriva da un produttore noto per le sue soluzioni dedicate al monitoraggio dell’attività fisica e alla navigazione stradale una nuova action camera in grado di registrare immagini e video a 360 gradi, andando così a produrre contenuti dedicati anche alla realtà virtuale: si tratta dalla nuova Garmin VIRB 360.

Queste le specifiche tecniche del dispositivo: possibilità di registrare filmati a risoluzione 5.7K con un framerate pari a 30 fps senza stitching e in 4K a 30 fps con stitching interno, quattro microfoni per l’acquisizione dell’audio da ogni direzione, stabilizzazione sferica per eliminare vibrazioni e movimenti che risulterebbero fastidiosi in fase di riproduzione e sensori integrati (GPS, GLONASS, barometro, accelerometro) per l’overlay di dati G-Metrix. La batteria interna garantisce un’ora di funzionamento continuo con un’ora di ricarica. Inoltre, grazie all’applicazione gratuita VIRB Mobile e al software VIRB Edit è possibile effettuare il montaggio, la stabilizzazione e la condivisione dei filmati.

Si possono scegliere diverse modalità di registrazione, normale o in timelapse, con la possibilità di realizzare foto sferiche. Non manca nemmeno il supporto all’interazione con i comandi vocali: è sufficiente pronunciare la frase “OK Garmin, avvia registrazione” per dare il via all’operazione. Le dimensioni sono 39×59,3×69,8 mm, il peso si attesta a 160 grammi con batteria inserita.

Garmin VIRB 360 è una videocamera waterproof, in grado di resistere all’acqua fino a 10 metri di profondità. Arriverà ufficialmente sul mercato entro la fine di giugno, al prezzo di 799,99 euro. Nella confezione sono inclusi, oltre al dispositivo e alla batteria, il cavo per la trasmissione dati e la ricarica, il supporto per treppiede (1/4″-20), quello per le staffe, il treppiede e la guida. La scheda microSD (fino a 128 GB) per il salvataggio dei contenuti dev’essere invece acquistata separatamente.