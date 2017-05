Amazon Prime Video: canali live in alcuni Paesi UE

Marco Grigis,

Amazon Prime Video punta ad ampliare la propria offerta in Europa, con il lancio di interessanti proposte per alcuni Paesi del Vecchio Continente. La società, infatti, è pronta a garantire la visione di alcuni canali dal vivo, per dei bundle che potrebbero costituire un’alternativa ai classici abbonamenti alle pay-tv. Il servizio è al momento attivo nel Regno Unito, e sembra sia pronto a sbarcare anche in Germania, mentre a oggi non sono noti dettagli sulle altre nazioni europee.

Amazon già da tempo propone, negli Stati Uniti, alcuni pacchetti per la visione di canali live o per lo streaming dei contenuti di varie emittenti televisive. Il servizio è attivo dal 2015 e, con l’espansione di fine 2016 in tutto il mondo, potrebbe giungere nei mesi futuri su altri mercati. Nel frattempo, il gruppo ha allargato i propri orizzonti nel Regno Unito, dove sono ora disponibili dei bundle di alcune emittenti locali, con dei prezzi tra 1.49 e 9.99 sterline al mese.

Tra i canali e i contenuti proposti vi sono quelli del gruppo di Discovery, nonché Eurosport Player, ITV Hub+, Hayu, BFI Player, MGM Movies e molti altri ancora. Un’offerta abbastanza variegata, con la possibilità sia di acquistare singole puntate di una serie TV o intere stagioni, nonché di assistere ad alcuni eventi dal vivo.

Al momento, non è data sapere la reale portata dell’iniziativa, anche perché freschissima d’approdo, ma potrebbe rappresentare di certo un’alternativa allettante ai classici abbonamenti alla Pay TV, dominati per il territorio britannico da SKY UK. A differenza degli Stati Uniti, dove Amazon può contare su partnership con canali di culto come HBO, per il Regno Unito la questione delle licenze potrebbe tuttavia essere più complessa. Non resta, di conseguenza, che attendere evoluzioni future.

Come già accennato, al momento non sono noti dettagli su possibili espansioni in altri Paesi: in Italia, Amazon Prime Video comprende tutto il catalogo delle serie originali e di molti film della piattaforma, inclusi nel classico abbonamento Prime.