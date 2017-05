Facebook con BuzzFeed e Vox per i suoi show

Filippo Vendrame,

Facebook sta lavorando alla realizzazione di contenuti video premium originali da offrire ai suoi utenti. Un progetto ambizioso che dovrebbe debuttare entro la prossima estate anche se alcune recenti indiscrezioni affermano che il social network sia un po’ in ritardo sulla tabella di marcia. Tuttavia, adesso emergono ulteriori particolari su questo nuovo progetto di Facebook. BuzzFeed e Vox sarebbero tra le società che hanno firmato un accordo di collaborazione con Facebook per creare mini show da trasmettere all’interno della piattaforma.

Secondo Reuters che ha condiviso l’informazione, il lancio dovrebbe essere previsto verso la fine dell’estate. La fonte riporta anche che Facebook avrebbe pianificato due tipologie di spettacoli. La prima tipologia prevede video della durata compresa tra i 20 ed i 30 minuti che sarebbero di proprietà di Facebook. La seconda tipologia, invece, prevede spettacoli della lunghezza media tra i 5 ed i 10 minuti che sarebbero di proprietà dei media partner del social network. I partner percepiranno il 55% delle entrate pubblicitarie. Reuters dice che Facebook sta pagando fino a 250 mila dollari per gli spettacoli più lunghi e fino a 35 mila dollari per quelli più brevi: un investimento relativamente piccolo in un mondo in cui un singolo episodio di Game of Thrones costa più di 10 milioni di dollari.

Altre società che avrebbero raggiunto un accordo con Facebook oltre a BuzzFeed sarebbero ATTN e Group Nine Media. Facebook, dunque, sta affinando le armi per trasformare la sua piattaforma in un qualcosa di molto di più che un semplice social network in cui condividere video. L’arrivo di filmati originali potrebbe porre Facebook alla pari di YouTube e di Netflix con il vantaggio che l’offerta di questi contenuti originali dovrebbe essere gratuita.