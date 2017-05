Facebook ridisegna i Trending Topics

Filippo Vendrame,

Facebook ha annunciato un importante aggiornamento della sezione Trending Topics che renderà più facile l’analisi delle liste di notizie sul cellulare con un elenco più diffuso di fonti. La novità riguarda al momento solamente i possessori di un iPhone ma il social network fa sapere che la nuova versione dei Trending Topics arriverà in futuro anche su Android e sulla declinazione desktop del social network. Adesso, cliccando su di una notizia dalla barra di ricerca dell’app per iOS, gli utenti visualizzeranno più notizie provenienti da più fonti attraverso un più comodo formato a carosello oltre che i correlati messaggi degli amici, delle figure pubbliche e delle Pagine che si stanno seguendo.

Facebook non sceglierà quali informazioni evidenziare agli utenti. Il social network, infatti, mostrerà semplicemente alcune delle storie più popolari su quell’argomento su Facebook. L’obiettivo di questa modifica e permettere alle persone di trovare più facilmente le notizie che cercano. Un’altra modifica ai Trending Topics sui dispositivi mobile riguarda un nuovo elenco di storie che mostreranno i tre argomenti più diffusi su Facebook concernenti la propria regione geografica d’appartenenza. Notizie che saranno inserite all’interno del News Feed. Trattasi in questo caso, di un piccolo test che Facebook sta conducendo ma in futuro questa novità potrebbe essere disponibile a tutti gli iscritti del social network.

Gli utenti che dovessero trovare questa novità potranno, comunque, disattivarla dalle Impostazioni dell’app.

Facebook ha, infine, affermato che ascolterà i feedback degli utenti per migliorare il più possibile i suoi Trending Topics. Il social network, dunque, sta facendo un importante lavoro per migliorare questa funzionalità della sua piattaforma per consentire ai suoi iscritti di trovare molto più facilmente tutte le notizie più importanti che potrebbero desiderare. I Trending Topics, si ricorda, sono disponibili solo in America e non in Italia.