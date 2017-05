Gli artigiani piemontesi sbarcano su Amazon

Filippo Vendrame,

Amazon amplia la selezione di prodotti disponibili nei negozi Made in Italy su Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de e Amazon.fr inaugurando oggi una nuova sezione dedicata all’eccellenza dei prodotti dell’artigianato piemontese. Il negozio dedicato alle botteghe del Piemonte va ad aggiungersi allo store Made in Italy già composto da prodotti dell’artigianato fiorentino e sardo ma anche da prodotti delle botteghe calabresi, campane e delle province di Bergamo e Vicenza che nell’ultimo anno, attraverso il Marketplace di Amazon, hanno aperto le proprie porte ai milioni di clienti Amazon in Italia e all’estero.

L’offerta, che comprende più di 3.700 articoli tipici, è stata sviluppata grazie al supporto della Regione Piemonte e include una varietà di prodotti diversi, in molti casi certificati “Piemonte Eccellenza Artigiana”, tra cui gioielleria e oreficeria, ceramiche, lavorazioni artistiche in legno e pietra e anche prelibatezze enogastronomiche. La sezione Gourmet del negozio Made in Italy di Amazon.it si arricchisce oggi dei prodotti piemontesi: i clienti potranno trovare pasticceria secca, canestrelli biellesi e i liquori ai fiori delle Alpi, ma anche i salumi tipici del Tortonese e i prodotti caseari d’eccellenza come il Bra Duro e il Testun al Barolo.

Gli uffici del settore Artigianato della Regione hanno lavorato con Amazon per informare le imprese artigiane locali di questa opportunità. Centinaia di loro hanno risposto positivamente alla richiesta di manifestazioni di interesse. A seguito delle adesioni sono stati organizzati diversi incontri sul territorio regionale durante i quali i manager del Marketplace Amazon hanno illustrato nel dettaglio i contenuti del progetto e i benefici dell’inserimento nello store Made in Italy.

Le imprese interessate a essere inserite nella vetrina Piemonte del Made in Italy possono infatti registrarsi come venditore su Amazon.it inviando un’email di presentazione all’indirizzo artigiani@amazon.com.

Le creazioni dell’artigianato piemontese si aggiungono ai più di 50.000 prodotti realizzati da centinaia di artigiani del Bel Paese presenti nel negozio Made in Italy di Amazon e disponibili nei 4 siti in lingua Inglese, Francese, Tedesca e Italiana.