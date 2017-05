Google+, nuova vita per il social network di bigG

Cristiano Ghidotti,

È una lotta impari quella che si combatte nel territorio dei social network: da una parte Facebook, dall’altra le piattaforme concorrenti. Tra queste ultime c’è anche Google+, progetto che nonostante le molte iniziative messe in campo da bigG nel corso degli anni non è mai riuscito a colmare il gap che lo distacca dal colosso di Zuckerberg.

Ciò nonostante, il gruppo di Mountain View dimostra di non voler gettare la spugna e di essere costantemente impegnato a raccogliere i feedback che provengono dalla community di utenti per introdurre novità volte a migliorare l’esperienza offerta. Nei prossimi mesi si assisterà al lancio di migliorie basate proprio sulle opinioni espresse dagli iscritti, come anticipa oggi l’intervento di Leo Deegan, Engineering Manager di G+. Si parla di ritocchi che andranno a interessare più aspetti, focalizzandosi in particolare sulle aree identificate come critiche da chi frequenta il social network.

Ciao utenti di Plus! Sono il vostro vicino e amico Server Eng Manger. Voglio comunicarvi che il team di G+ sta lavorando su alcune grandi novità. Come sempre, abbiamo ascoltato i vostri feedback e, nei prossimi mesi, ci concentreremo sulle aree di intervento per le quali avete richiesto maggiore attenzione.

Miglioreranno i controlli dedicati alla lotta contro lo spam, saranno evoluti gli strumenti dedicati alla moderazione delle community e si assisterà a un parziale restyling dell’interfaccia per quanto riguarda la versione di Google+ accessibile da piattaforme desktop. Ancora, verrà resa più accessibile la scoperta di nuovi contenuti e anche il sistema dedicato alla gestione delle notifiche sarà interessato da un’ottimizzazione. Al momento non è dato a sapere con precisione quali siano le tempistiche previste per l’introduzione delle novità, ma bigG promette di renderle disponibili entro i prossimi mesi.