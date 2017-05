iPhone 8: nuovi render con Touch ID posteriore

Marco Grigis,

Altra giornata di intensi rumor, quella in corso sul fronte di iPhone 8, lo smartphone che Cupertino potrebbe presentare per onorare i 10 anni della linea. Sui social network cinesi sono apparsi nuovi render del dispositivo, lievemente differenti rispetto ai video apparsi nella giornata di ieri. I modelli mostrati, oltre a svelare altri colori della scocca rispetto al nero, incorporano infatti un Touch ID posteriore, nonché uno schermo non completamente borderless.

I render in questione mostrano le possibili fattezze di iPhone 8 nella classica colorazione nera e nelle tinte argento e oro. Rispetto ai precedenti mockup, vi sono però degli elementi di novità. Oltre a Touch ID posto sul retro del dispositivo, la scocca appare in alluminio anodizzato anziché in vetro e, ancora, quest’ultima riporta delle caratteristiche specifiche di iPhone 7, come la presenza delle barre delle antenne sui profili superiore e inferiore del device.

Sulla posizione di Touch ID nel futuro smartphone si discute ormai da tempo, senza nessuna effettiva conferma per le ipotesi in campo. Secondo alcuni, infatti, Apple potrebbe aver sviluppato una tecnologia ottica di scansione delle impronte, affinché Touch ID possa essere integrato direttamente nel display. Per altri, invece, il sensore verrà semplicemente spostato sul retro del device, poco sotto al classico logo della mela morsicata.

Anche in questo caso, i render mostrano una doppia fotocamera verticale, con i due obiettivi separati fra loro dal flash, nonché un form factor sostanzialmente simile a iPhone 7 da 4.7 pollici, solo lievemente più lungo. Lo schermo non è tuttavia pienamente borderless, così come da altre indiscrezioni già emerse, ma vede comunque una piccola cornice, seppur molto ridotta.

Il nuovo iPhone 8, forse chiamato anche iPhone X o iPhone Edition, potrebbe essere lanciato nel mese di settembre in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. La distribuzione nei negozi, tuttavia, potrebbe passare al successivo novembre, giusto in tempo per gli acquisti natalizi.