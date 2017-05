Volantino MediaWorld, tanti prodotti a tasso zero

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valido sino al prossimo 11 giugno. All’interno del nuovo volantino, la catena di elettronica propone molti prodotti di elettronica che potranno essere acquistati in tutta comodità in 25 rate a tasso zero (solo per i prodotti da 199 euro in su). Tra gli smartphone, per esempio, si evidenzia l’iPhone 6S 32GB proposto al prezzo di 599 euro o a 25 rate da 23,96 euro. Buone le proposte anche tra i tablet pc. Per esempio, l’iPad Mini 2 WiFi 32GB è proposto a 349 euro oppure 25 rate da 13,96 euro.

Tra i computer, invece, si menziona l’Apple MacBook Air da 13 pollici al prezzo di 1149 euro oppure 25 rate da 45,96 euro. Tra le soluzioni Windows 10, invece, si mette in evidenza il notebook HP 15-ba-072nl venduto a 429 euro oppure a 25 rate d 17,16 euro. Interessante anche la proposta sul convertibile HP 10-p006nl venduto a 279 euro oppure a 25 rate da 11,16 euro. Per gli amanti della fotografia MediaWorld propone la reflex digitale Canon EOS 1300D al prezzo di 379 euro oppure a 25 rate da 15,16 euro. Sempre in ambito fotografico, ma per chi cerca un prodotto innovativo, la nuova Samsung Gear 360 (2017), una videocamera in grado di registrare video a 360 gradi, è acquistabile al prezzo di 249 euro oppure in 25 rate da 9,96 euro.

Per chi sogna di riprendere il mondo dall’alto, MediaWorld propone il drone DJI Mavic Pro a 1199 euro oppure in 25 rate da 47,96 euro. Non mancano, infine, nuovi modelli di televisori per chi ama la vera alta definizione, smartwatch e per i giovanissimi i ricercatissimi hoverboard.