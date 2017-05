Lo smartphone di Andy Rubin arriverà il 30 maggio

Luca Colantuoni,

Essential, azienda fondata da Andy Rubin, ha aperto il suo account su Twitter. Il primo messaggio contiene la data in cui verrà annunciato l’atteso smartphone Android, ovvero il 30 maggio. Circa due mesi fa, il padre di Android aveva pubblicato l’immagine di un prototipo che ha immediatamente innescato una serie di ipotesi sulle caratteristiche del dispositivo. Tra pochi giorni conosceremo tutti i dettagli dello smartphone che Eric Schmidt ha già definito “fenomenale“.

Hi, welcome to our Twitter page. We're here to let you know something big is coming May 30th! Stay tuned… — Essential (@essential) May 25, 2017

Le prime indiscrezioni sul misterioso smartphone risalgono a metà gennaio. Secondo le fonti di Bloomberg, Essential realizzerà uno smartphone con uno schermo superiore a 5,5 pollici, ma le dimensioni complessive saranno inferiori a quelle dell’iPhone 7 Plus, in quanto il dispositivo non avrà cornici (come si può vedere nell’immagine all’inizio dell’articolo). Il display sarà anche sensibile alla pressione. In base a quanto riportato nel database di GFXBench, il display avrà una risoluzione di 2560×1312 pixel. Altre possibili specifiche sono processore Snapdragon 835, almeno 4 GB di RAM e fotocamera posteriore da 12 megapixel. È inoltre previsto l’utilizzo di un telaio con lati in metallo e cover posteriore in ceramica.

Il secondo tweet di Essential include la silhouette dello smartphone con una protuberanza nella parte superiore. Probabilmente si tratta di una fotocamera in grado di registrare video a 360 gradi che potrebbe essere sfruttata anche dalle applicazioni per la realtà aumentata.

We heard you @renan_batista – here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq — Essential (@essential) May 25, 2017

Lo stesso Rubin aveva condiviso una foto che mostra proprio le fasi di test della fotocamera.