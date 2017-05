Huawei annuncia Nova 2 e Nova 2 Plus

Luca Colantuoni,

Periodo molto intenso per Huawei. Dopo aver annunciato tre tablet MediaPad e tre notebook MateBook, il produttore ha svelato in Cina due nuovi smartphone di fascia media. Si tratta dei Nova 2 e Nova 2 Plus, successori dei Nova e Nova Plus presentati all’IFA 2016 di Berlino. Non è noto se e quando arriveranno anche in Italia.

Le principali differenze tra i due smartphone sono la diagonale dello schermo (5 pollici per Nova 2 e 5,5 pollici per Nova 2 Plus), la dimensione dello storage (64 e 128 GB) e la capacità della batteria (2.950 e 3.340 mAh). Entrambi i modelli hanno un telaio unibody in alluminio (spessore 6,9 millimetri) con linee delle antenne che attraversano orizzontalmente i bordi superiore e inferiore, similmente allo Xiaomi Mi Max 2. Il display LTPS con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) è protetto da un vetro curvo 2.5D. Rispetto alla generazione precedente sono stati cambiati diversi componenti interni.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Kirin 659 con quattro core ARM Cortex-A53 a 2,36 GHz, quattro core ARM Cortex-A53 a 1,7 GHz e GPU ARM Mali T830-MP2, 4 GB di RAM, slot ibrido (dual SIM/microSD), audio Hi-Fi con chip AK4376, jack da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali (sul retro), porta USB Type-C, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE.

Huawei ha scelto inoltre una configurazione dual camera posteriore. La fotocamera principale ha una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/1.8, PDAF e flash LED, mentre quella secondaria da 8 megapixel cattura l’informazione sulla profondità e permette di usare l’effetto bokeh. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1.

I Nova 2 e Nova 2 Plus saranno disponibili dal 16 giugno in cinque colori: Aurora Blue, Grass Green, Gold, Obsidian Black e Rose Gold. I prezzi sono 2.499 yuan (Nova 2) e 2.899 yuan (Nova 2 Plus). I precedenti modelli sono in vendita nel nostro paese, quindi anche i nuovi smartphone dovrebbero essere distribuiti in Italia.