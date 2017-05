Instagram, novità per Direct

Filippo Vendrame,

Instagram continua nel suo impegno di migliorare la piattaforma per offrire agli iscritti sempre la migliore esperienza d’uso possibile. L’ultima novità arriva su Direct che consente di scambiare messaggi in sequenza con una o più persone e di inviare i post che si vedono nel feed come messaggio. Il social network fotografico, infatti, ha aggiunto alcune novità a Direct. Infatti, arrivano i supporti alle foto sia in modalità landscape che portrait ed all’anteprima dei links.

Adesso, quindi, inviando una foto o anche un video attraverso Direct, gli utenti non dovranno preoccuparsi più di editarle e di adattarle al vecchio formato quadrato. Adesso, la foto così com’è stata scattata potrà essere inviata. Trattasi di una novità piccola ma molto importante che permette di semplificare sensibilmente l’utilizzo della funzione di messaggistica di Instagram Direct. Le novità, comunque, non finiscono qui perché finalmente gli utenti potranno condividere link all’interno di Direct che supporterà, adesso, l’anteprima del contenuto. Anche in questo caso la novità può sembrare marginale ma sicuramente permette di migliorare ulteriormente la qualità della funzionalità del social network fotografico.

Instagram Direct ha debuttato nel 2013 e da allora ha ricevuto moltissimi aggiornamenti da parte del social network per renderlo sempre più completo. Per esempio, di recente, sono arrivate le foto a tempo, funzionalità di chiara ispirazione Snapchat.

Le nuove funzionalità di Direct legate alle foto sono da subito disponibili per iOS come parte dell’aggiornamento della release 10.22 dell’applicazione. Su Android arriveranno successivamente. L’anteprima dei links è disponibile subito, invece, sia per iOS che per Android.