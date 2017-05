iPhone 8: disponibilità dal 17 settembre?

Marco Grigis,

La distribuzione dei nuovi smartphone di Cupertino potrebbe cominciare nella settimana del 17 settembre. È quanto si apprende dalla pianificazione consegnata agli addetti degli Apple Store statunitensi e di Apple Care, resa nota da Benjamin Gesking, e al momento tutt’altro che confermata da Apple. A quanto pare, a partire dalla metà del mese i dipendenti non potranno chiedere ferie extra rispetto a quelle già accordate, proprio per rispondere alla grande domanda dovuta ai nuovi iPhone.

Come già noto, nel mese di settembre Apple potrebbe lanciare ben tre dispositivi: iPhone 7S, iPhone 7S Plus e l’attesissimo iPhone 8. Secondo quanto rivelato da Gesking, la società di Cupertino avrebbe richiesto ai dipendenti di Apple Store e di Apple Care di evitare ferie extra dal 14 settembre al 4 novembre, per rispondere al possibile aumento dei flussi nei negozi, determinati dagli smartphone. Una sorta di “black out”, così come lo definisce il leaker, per poi godere di una breve pausa prima dello sprint finale natalizio.

Stando a quanto reso noto, le date proposte non sarebbero al momento del tutto definitive, ma potrebbero subire piccole fluttuazioni temporali, con un anticipo o un posticipo di qualche giorno. In effetti, il 17 settembre è una domenica, quindi non si esclude che i terminali possano apparire nei negozi statunitensi il lunedì o il venerdì successivo. La presentazione, invece, dovrebbe avvenire nella seconda settimana del mese.

Ovviamente, le tempistiche proposte potrebbero non essere rappresentative di tutti i modelli della linea: iPhone 7S e iPhone 7S Plus potrebbero risultare disponibili sin da subito, mentre iPhone 8 pare richiederà della pazienza aggiuntiva. Secondo delle previsioni conservative, emerse online qualche settimana fa, nella peggiore delle ipotesi la Mela potrebbe cominciare a consegnare il device da 5.8 nelle mani degli utenti non prima di novembre. In ogni caso il periodo natalizio dovrebbe essere del tutto garantito, con un iPhone 8, secondo alcuni anche chiamato iPhone Edition, regolarmente sotto l’albero delle feste.