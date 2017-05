iPhone 8: custodia conferma le dimensioni

Marco Grigis,

Non si placa la tornata di insistenti rumor su iPhone 8, il dispositivo che Apple potrebbe presentare nel mese di settembre, per i dieci anni dei suoi smartphone. Dopo l’apparizione online di numerosi mockup, nonché di altrettante tesi sulla collocazione di Touch ID, arriva dalla Cina una nuova custodia per il device. Questa volta, però, il case è confrontato con gli attuali iPhone 7 e iPhone 7 Plus, per meglio comprenderne le dimensioni.

La custodia in questione è apparsa su Alibaba, noto portale asiatico di shopping online, dove spesso appaiono anzitempo accessori per prodotti, non solo Apple, non ancora ufficialmente presentati. Il case conferma sostanzialmente le indiscrezioni già emerse negli scorsi giorni: iPhone 8 vedrà un form factor abbastanza simile all’attuale iPhone 7 da 4.7 pollici, nonostante uno schermo più generoso da 5.8 pollici.

Il prodotto, mostrato in video, è confrontato con gli attuali smartphone di Cupertino. iPhone 7 Plus, con i suoi 5.5 pollici, supera abbondantemente lo spazio occupato dalla custodia. iPhone 7, invece, risulta solo lievemente più piccolo: ai lati la differenza è di pochi millimetri, mentre in altezza poco meno di un centimetro. Il form factor praticamente sovrapponibile potrebbe essere dovuto all’impiego di uno schermo edge-to-edge, tale da eliminare la necessità di ingombranti cornici per il display.

Interessante notare, inoltre, come questa custodia non veda aperture posteriori per Touch ID, sconfessando così l’ipotesi del trasferimento del sensore sul retro del dispositivo. Apple, di conseguenza, potrebbe aver integrato il sistema direttamente nel display frontale, forse avvalendosi di tecnologie per la scansione ottica delle impronte digitali. Non ultimo, viene confermata la posizione verticale della doppia fotocamera, con i due obiettivi probabilmente separati fra loro dal flash.

Il nuovo iPhone 8, secondo alcuni chiamato anche iPhone Edition, potrebbe essere presentato nel mese di settembre, con un effettivo arrivo nei negozi fra il 17 dello stesso mese e il 4 novembre. Queste, infatti, sarebbero le date comunicate da Apple agli addetti di Apple Care, secondo un rumor pubblicato poche ore fa.