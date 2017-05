Microsoft aggiorna Windows 10 Creators Update

Filippo Vendrame,

Anche se non è il Patch Tuesday, Microsoft ha rilasciato un importante aggiornamento cumulativo di Windows 10 per i PC. Nello specifico, l’update riguarda tutti coloro che hanno già installato Windows 10 Creators Update ed il pacchetto è identificato dal numero KB4020102 e porta la build del sistema operativo alla release 15063.332. Con questo rilascio la casa di Redmond non porta nessuna novità alla sua piattaforma ma bensì va a correggere una serie di problemi riscontrati dagli utenti.

Il change log fornito da Microsoft, infatti, evidenzia interventi correttivi in diverse aree del sistema operativo. L’obiettivo, quindi, è ottimizzare ulteriormente Windows 10 riducendo i problemi riscontrati e migliorando le prestazioni complessive. Il rilascio al di fuori degli appuntamenti classici come il Patch Tuesday segue la nuova filosofia dell’era Satya Nadella che vede offrire aggiornamenti quando pronti senza aspettare date particolari. Vista l’importanza dell’update, quindi, il suggerimento è quello di scaricarlo ed installarlo quanto prima. Al termine della procedura di installazione Windows 10 chiederà di essere riavviato per applicare le modifiche.

Per quanto concerne Windows 10 Mobile, Microsoft ha effettivamente rilasciato il medesimo aggiornamento ma al momento non in forma pubblica. Questo update, infatti, è disponibile solamente all’interno del Release Preview Ring. Dunque, per poterlo scaricare gli utenti devono iscriversi al programma Windows Insider. Al rollout pubblico non dovrebbe mancare molto tempo, comunque.

Nessuna novità, invece, per gli Insider del mondo PC. La casa di Redmond non ha ancora rilasciato nessuna nuova build del sistema operativo. Un nuovo rilascio, tuttavia, sembra imminente e potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore. Si ricorda, infatti, che in autunno, probabilmente a settembre, Microsoft rilascerà Windows 10 Fall Creators Update che introdurrà tante novità al sistema operativo che gli Insider stanno già sperimentando.