Computex 2017, nuovi ASUS ZenBook e VivoBook

Luca Colantuoni,

ASUS ha inaugurato il Computex 2017 di Taipei con l’evento Edge of Beyond, durante il quale ha presentato cinque nuovi notebook basati su Windows 10. Il più interessante è lo ZenBook Flip S (UX370), un convertibile di fascia alta con display 4K. Gli altri due modelli della serie sono gli ZenBook Pro (UX550) e ZenBook 3 Deluxe (UX490). Per chi cerca prodotti di qualità, senza spendere troppo, ci sono i VivoBook Pro 15 (N580) e VivoBook S15 (S510), entrambi con schermo da 15,6 pollici.

ASUS ZenBook Flip S (UX370)



Lo ZenBook Flip S è stato definito da ASUS come il convertibile più sottile del mondo, grazie ai suoi 10,9 millimetri di spessore. Il notebook possiede un telaio in alluminio e uno schermo multitouch NanoEdge da 13,3 pollici con risoluzione 4K. La dotazione comprende processori Intel Core i5/i7, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, due porte USB Type-C e tastiera retroilluminata. La cerniera ErgoLift ha un meccanismo che solleva e inclina la tastiera, quando il display è aperto oltre i 135 gradi. Il prezzo base è 1.099 dollari.

ASUS ZenBook Pro (UX550)



Lo ZenBook Pro è invece un notebook tradizionale con display NanoEdge da 15,6 pollici (full HD o 4K), processori Intel Core i5/i7 (Kaby Lake) e fino a 16 GB di RAM. La dotazione hardware comprende inoltre SSD fino a 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 4 GB di memoria, due porte USB 3.1 Type-C, due USB 3.1 Type-A, uscita HDMI, quattro altoparlanti Harman Kardon, tastiera retroilluminata e touchpad con lettore di impronte digitali integrato (opzionale). Il prezzo base è 1.299 dollari.

ASUS ZenBook 3 Deluxe (UX490)



Lo ZenBook 3 Deluxe è stato definito da ASUS come il notebook da 14 pollici più sottile del mondo (12,9 millimetri). Questo modello ha uno schermo con risoluzione full HD protetto dal Gorilla Glass 5. La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5/i7, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, due porte USB Type-C (Thunderbolt 3), una porta USB 3.1 Type-C, tastiera retroilluminata e touch con lettore di impronte integrato. Il prezzo base è 1.199 dollari.

ASUS VivoBook Pro 15 (N580)



Il VivoBook Pro 15 è il più potente delle due modelli aggiunti alla serie. Il notebook possiede uno schermo 4K da 15,6 pollici, processori Intel Core i5/i7, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 TB, hard disk fino a 2 TB, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050, tastiera retroilluminata, due porte USB 2.0, due USB 3.1, porta RJ45, uscite VGA e HDMI. Il prezzo base è 799 dollari.

ASUS VivoBook S15 (S510)



Il VivoBook S15 eredita alcune caratteristiche dalla serie ZenBook, come lo spessore ridotto (17,9 millimetri) e il display NanoEdge da 15,6 pollici. La dotazione hardware include inoltre processori Intel Core i3/i5/i7, fino a 16 GB di RAM, SSD fino a 512 GB, hard disk fino a 2 TB, scheda video NVIDIA GeForce 940MX e tastiera retroilluminata. Il prezzo base è 499 dollari.