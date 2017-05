Cortana, Microsoft migliora l’integrazione di Bing

Filippo Vendrame,

Sin dal giorno del lancio di Cortana sui PC, Microsoft ha continuamente apportato piccole migliorie. Nel corso del tempo, la casa di Redmond ha migliorato moltissimo l’integrazione di Cortana in Windows 10 ma l’utilizzo per effettuare ricerche sul web non ha mai soddisfatto pienamente gli utenti. Attualmente, infatti, i risultati delle ricerca effettuate attraverso l’assistente sono visualizzati all’interno del browser Edge. Una scelta che fa storcere il naso perchè gli utenti possono fare lo stesso direttamente dal browser senza dover avviare Cortana. Microsoft, però, sembra voler risolvere questo problema e punta a migliorare l’esperienza d’uso di Cortana per quanto riguarda le ricerche sul web.

La casa di Redmond, infatti, starebbe testando un aggiornamento del suo assistente che andrebbe a migliorare non di poco le ricerche sul web. La nuova interfaccia apre essenzialmente un nuovo pannello accanto a Cortana visualizzando in maniera estesa i risultati delle ricerche. Il tutto senza dover per forza avviare il browser web del sistema operativo. Ovviamente, se il contenuto è esattamente quello cercato, gli utenti Windows 10 potranno poi visualizzarlo attraverso il browser. Il motore di ricerca utilizzato da Cortana è Bing. Trattasi, dunque, di un sistema che appare più efficace e più rapido e che dovrebbe consentire una migliore esperienza d’uso nell’utilizzo di Cortana per le ricerche sul web.

I test sono appena iniziati e non è chiaro quando effettivamente la casa di Redmond rilascerà questa novità per tutti. Possibile anche che questa novità sia suscettibile di ulteriori affinamenti prima della sua distribuzione globale.

Sicuramente ci vorranno alcune settimane prima che arrivi a tutti.