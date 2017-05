Innovazioni, Steve Wozniak: Tesla batterà Apple

Marco Grigis,

Apple potrebbe non essere la protagonista della prossima grande innovazione tecnologica. È quanto ha sostenuto Steve Wozniak, co-fondatore della stessa società di Cupertino, in una recente intervista per Bloomberg. Il genio dell’informatica, infatti, sostiene che sarà Tesla a presentare, in futuro, un prodotto tanto rivoluzionario da cambiare l’intero mercato.

Durante l’intervista, i giornalisti di Bloomberg hanno chiesto a Wozniak quale fosse l’azienda più propensa alla presentazione, nel prossimo futuro, di una tecnologia davvero innovativa. Dopo qualche esitazione, il co-fondatore di Apple ha deciso di sposare la visione di Tesla, anziché quella attuale targata mela morsicata:

Wozniak ha sottolineato come Tesla sia un’azienda tutt’altro che spaventata nel prendersi dei rischi. A partire dalle automobili elettriche, con la Tesla Model S vera e propria scommessa per il mercato, passando poi per l’ampliamento del parco veicoli, gli investimenti sulla ricerca per le vettura a guida autonoma, i nuovi sistemi di trasporto pubblico ultra-veloce e molto altro ancora. E, fatto questo non da poco, oggi in Tesla troverebbe spazio quella filosofia che ha caratterizzato, e ancora caratterizza, la stessa Apple: quello di creare prodotti semplici, belli, eleganti e facili da usare. In particolare, la figura di Elon Musk non sarebbe molto lontana da quella di Steve Jobs: Wozniak, infatti, pensa che ogni prodotto Tesla rappresenti la visione di vita del suo CEO, dall’automobile che vorrebbe guidare ai mezzi di trasporto che desidererebbe usufruire.

L’esperto, inoltre, spiega come le grandi idee siano sempre giunte da compagnie giovani, pronte ad assumersi alti rischi, mentre le grandi corporation tendono a divenire conservatrici nel tempo:

Queste idee arrivano davvero da persone che non sanno quanto rischioso sia quello che stanno facendo, le grandi compagnie non vogliono prendersi questo rischio.

Al momento, non è dato sapere quale sarà la prossima grande innovazione targata Tesla, anche se in molti scommettono su Hyperloop, il sistema di trasporto dalle velocità mai raggiunte prima, capace di collegare le città più lontane in brevissimo tempo.