LG V30, nuovo design con display slide-out?

Luca Colantuoni,

L’attuale V20, così come il precedente V10, hanno uno piccolo schermo secondario, denominato “ticker display”, che visualizza le notifiche e le icone delle app più utilizzate. Questa caratteristica verrà mantenuta nel futuro V30, atteso per il mese di settembre, ma LG potrebbe apportare un drastico cambiamento al design. Il noto leaker Evan Blass ha infatti pubblicato alcune immagini che mostrano uno smartphone con schermo secondario di tipo slide-out.

Da qualche settimana circolano indiscrezioni sul nuovo LG V30, ma in tutti i casi si ipotizza la presenza di un display curvo, simile a quello del Samsung Galaxy S8. L’unica certezza è l’uso di un pannello OLED, invece del tradizionale LCD IPS, dato che lo smartphone sarà compatibile con la tecnologia Daydream di Google. Il display da 2,1 pollici con risoluzione di 1040×160 pixel, posizionato nella parte superiore, potrebbe essere spostato nella parte inferiore. Come si può vedere nelle immagini, lo schermo secondario è separato da quello principale e mostra alcune informazioni (data, ora e condizioni del tempo).

Lo scorrimento del display principale verso l’alto rivela una maggiore area touch che può essere sfruttata per visualizzare due file di icone, una tastiera virtuale o diverse interfacce in base alle app mostrate sullo schermo principale. Evan Blass sottolinea che si tratta di vecchi mockup, quindi non è chiaro se il design sarà quello definitivo o se è stato cancellato.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono un processore Snapdragon 835 e almeno 6 GB di RAM. Non dovrebbero mancare la doppia fotocamera posteriore e il sistema audio Hi-Fi.