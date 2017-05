Lutto per Travis Kalanick: incidente per la madre

Cristiano Ghidotti,

Tragedia per il numero uno di Uber: nella giornata di venerdì, l’imbarcazione sulla quale viaggiavano i genitori di Travis Kalanick è affondata nelle acque del Pine Flat Lake vicino a Fresno, in California. L’incidente ha provocato la morte della madre Bonnie, mentre stando a quanto comunicato dalle autorità locali il padre Donald è stato trasportato in elicottero presso il Community Regional Medical Center dove al momento versa in gravi condizioni.

Secondo una ricostruzione riportata sul sito ufficiale del Fresno County Sheriff’s Office (che cita in modo generico una coppia di circa 70 anni), la piccola imbarcazione avrebbe colpito una roccia, provocando fin da subito serie ferite ai due che si trovavano a bordo. Ad avere la peggio è stata la donna, trovata purtroppo senza vita dai soccorritori giunti sul posto. Proseguiranno le indagini volte a comprendere in ogni dettaglio la dinamica del sinistro, anche attraverso l’esecuzione di un’autopsia sul cadavere. Nel fine settimana è giunto un comunicato dall’azienda, che testimonia la propria vicinanza alla famiglia Kalanick in seguito a quanto accaduto.

La notte scorsa Travis e la sua famiglia hanno subito un’indicibile tragedia. Sua madre è deceduta a causa di un devastante incidente che ha coinvolto un’imbarcazione nelle vicinanze di Fresno e suo padre si trova in gravi condizioni. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a Travis e alla sua famiglia, in questo momento straziante.

Proprio nelle scorse settimane, in occasione della festa della mamma, Travis aveva condiviso su Facebook un post dal quale emergeva l’intenso legame con la madre.