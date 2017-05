Mercedes, in sviluppo una berlina elettrica

Filippo Vendrame,

Mercedes punta senza ombra di dubbio verso il settore delle auto elettriche. Dopo aver svelato l’anno scorso il nuovo brand EQ, il cui primo sforzo di questo nuovo ambizioso progetto sarebbe previsto per l’anno prossimo sotto forma di un SUV di lusso chiamato “EQ C” svelato l’anno scorso sotto forma di concept, la casa tedesca avrebbe un altro asso da giocare. Infatti, secondo Autocar, “EQ C” potrebbe non essere l’unico modello di auto elettrica che Mercedes si appresterebbe a svelare.

Secondo la fonte, a settembre, al Salone di Francoforte il costruttore tedesco potrebbe svelare “EQ A” un’auto elettrica pensata per un mercato più ampio con una larga autonomia ed un prezzo base inferiore alle 35 mila sterline, cioè circa 45 mila dollari. Sempre secondo la fonte, “EQ A” dovrebbe entrare in produzione entro il 2020. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un’auto della categoria delle berline a due volumi, un settore dove Mercedes è già presente con la Classe B elettrica che, però, offre un’autonomia limitata, circa 200 Km nel ciclo NEDC, quindi di meno nel’uso reale.

Mercedes ha collaborato con Tesla dal 2009 fino allo scorso anno e da questa partnership sono scaturiti, per esempio, proprio i propulsori delle Class B e delle Smart elettriche.

Mercedes, dunque, intende adesso realizzare in casa i motori elettrici e i primi sforzi del suo nuovo impegno si vedranno proprio in questi nuovi modelli di auto.

Sicuramente se ne saprà di più a settembre al Salone di Francoforte quando Mercedes mostrerà al pubblico i suoi nuovi passi in avanti verso una mobilità totalmente elettrica.