Moto Z2 Play, annuncio previsto il 1 giugno?

Luca Colantuoni,

Motorola si appresta ad annunciare diversi smartphone per tutte le fasce di prezzo. Dopo i nuovi Moto C e C Plus toccherà probabilmente ai tre modelli Moto Z2, ai quali seguiranno i Moto G5S/G5S Plus e i Moto E4/E4 Plus. Nel fine settimana è stata pubblicata la prima immagine in alta risoluzione del Moto Z2 Play, il cui debutto è previsto per il prossimo 1 giugno.

Il Moto Z2 Play sarà il meno potente della serie che includerà anche Moto Z2 e Moto Z2 Force, ma potrebbe essere il modello più venduto, grazie al buon rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone dovrebbe avere un telaio in alluminio e uno schermo full HD da 5,5 pollici. Altre possibili specifiche sono il processore octa core Snapdragon 626, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera posteriore da 12 o 16 megapixel e frontale da 5 megapixel con flash LED, come si può vedere nell’immagine. Lenovo ha confermato che la batteria avrà una capacità di 3.000 mAh, quindi l’autonomia potrebbe essere inferiore a quella del Moto Z Play.

Nella foto si nota anche il pulsante Home con il lettore di impronte digitali. Sul retro (non visibile) ci sono i 16 pin magnetici per i Moto Mods. Lo smartphone verrà offerto in almeno tre colori: bianco/oro, nero/grigio e bianco/argento. Il sistema operativo sarà certamente Android 7.1.1 Nougat in versione quasi stock (Motorola apporta minime modifiche all’interfaccia e installa poche app proprietarie). In un invito scritto in spagnolo si legge la data del possibile annuncio, ovvero il 1 giugno. Non è noto se verranno presentati anche i Moto Z2 e Moto Z2 Force.

Altri due modelli molto attesi sono i Moto G5S e G5S Plus con display full HD da 5,2 e 5,5 pollici. La versione Plus dovrebbe avere una doppia fotocamera posteriore, in base a quanto indicato dalla stessa Motorola durante un evento privato. La roadmap include anche il Moto X4 con schermo full HD da 5,2 pollici.