Netflix, la Regina Elisabetta ha visto The Crown

Marco Grigis,

Netflix entra nel castello di Windsor e raggiunge la famiglia reale britannica. Nulla che abbia a che fare con la produzione della seconda stagione di “The Crown”, l’acclamata serie dedicata alla Regina Elisabetta, bensì un contatto apparentemente più informale. Secondo quanto riportato da alcune fonti inglesi, sembra che di recente Her Majesty abbia avuto occasione di guardare i primi 10 episodi della produzione, in compagnia del Principe Edoardo. E, sebbene non giungano conferme dirette dalla casa reale inglese, pare che la Regina abbia decisamente apprezzato.

L’indiscrezione è stata rivelata dal Sunday Express, per poi essere confermata dall’Independent: qualche settimana fa, la Regina Elisabetta ha visto tutti gli episodi della prima stagione di “The Crown”, la pluripremiata serie Netflix a lei dedicata. Secondo quanto riportato, il Principe Edoardo e la moglie Sophie sarebbero dei grandi appassionati della piattaforma di streaming e, durante una visita informale al castello di Windsor, avrebbero organizzato una piccola proiezione privata per la Regina. La rivelazione giunge da una nota fonte della famiglia reale, la cui identità non è però stata svelata.

Edoardo e Sophie amano The Crown. Da tempo raggiungono Windsor nel weekend per visitare la Regina e approfittare di una cena informale, dove si guarda la TV oppure un film. I due hanno un account Netflix e hanno convinto Elisabetta a guardare la serie insieme a loro.

Sebbene si dica la casa reale inglese non ami particolarmente le produzioni cinematografiche e gli show che la vede protagonista, per “The Crown” sarebbe giunta l’approvazione completa da parte della stessa Elisabetta. Le fonti spiegano come Her Majesty sia rimasta particolarmente colpita dallo show Netflix e, sebbene alcuni eventi siano ovviamente romanzati, pare abbia decisamente apprezzato:

Le è davvero piaciuta, sebbene ovviamente vi siano alcune narrazioni degli eventi che la Regina ha ritenuto eccessivamente drammatizzati.

“The Crown” è una delle produzioni più mastodontiche di Netflix, tanto che si vocifera il gruppo possa aver speso 130 milioni di dollari per la realizzazione della prima stagione. I primi 10 episodi si sono concentrati sulla giovinezza della Regina Elisabetta, dalla morte del padre Giorgio fino ai primi anni di regno, passando in rassegna il rapporto con il marito Filippo, i tumulti amorosi della sorella Margaret e la guida di Winston Churchill. La seconda stagione, invece, dovrebbe concentrarsi sugli anni compresi tra il 1956 e il 1964. In totale, sebbene non vi siano conferme precise dal colosso dello streaming, la produzione potrebbe comprendere sei stagioni, con un cambio di cast ogni due per riflettere al meglio i segni del tempo sui protagonisti.