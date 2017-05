Scooter elettrico: il Concept Link di BMW Motorrad

Cristiano Ghidotti,

Gli accenti arancio sui lati e i fari LED sottolineano l’anima hi-tech del modello, richiamando alla mente il design dei veicoli che sfrecciano nell’universo fantascientifico di Tron. Il BMW Motorrad Concept Link, in realtà, è uno scooter elettrico vero e proprio, anche se come si può intuire dal nome non destinato alla commercializzazione, almeno per il momento.

BMW Motorrad Concept Link

Il gruppo tedesco lo ha presentato nel fine settimana in Italia, in occasione dell’evento Concorso d’Eleganza Villa d’Este che si svolge sulle rive del lago di Como. Non sono state comunicate le informazioni relative al comparto tecnico, dunque non è dato a sapere a quanto ammonti l’autonomia né quali siano le prestazioni del motore. Le uniche certezze sono che la propulsione è 100% elettrica e che il pacco batterie è posizionato all’interno della pedana. La sua ideazione fa parte del progetto Motorrad Vision Next 100 che mira, nel lungo periodo, a favorire un’evoluzione in chiave sostenibile della mobilità su due ruote.

La vocazione hi-tech del concept è testimonia, oltre che dal design, dalle diverse funzionalità smart equipaggiate. Anzitutto, il tradizionale cruscotto con lancette analogiche e indicatori digitali è stato completamente eliminato per far spazio a un head-up display che mostra parametri come la velocità, l’autonomia e le indicazioni stradali. C’è poi uno schermo secondario per visualizzare informazioni extra.

Concept Link è anche connesso: analizza gli appuntamenti in programma nel calendario per capire in anticipo quale sarà la destinazione da raggiungere e calcolare così il percorso migliore, anche in base alle condizioni del traffico aggiornate in tempo reale. Inoltre, interagendo con speciali capi d’abbigliamento, sarà in grado di interpretare alcune gesture (come un particolare movimento del braccio) per attivare specifiche funzioni, ad esempio aprendo il sottosella. BMW è al lavoro anche su sistemi in grado di bilanciare automaticamente il peso per mantenere scooter e moto sempre in equilibrio, incrementando così la sicurezza di chi si trova a bordo.