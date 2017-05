Surface Pro in preordine da Amazon Italia

Filippo Vendrame,

Surface Pro è il nuovo ibrido Windows 10 che Microsoft ha annunciato lo scorso 23 maggio. A margine della presentazione che era avvenuta a Pechino, la casa di Redmond aveva anche comunicato che la sua commercializzazione sarebbe partita il prossimo 15 giugno anche in Italia con prezzi a partire da 959 euro. Attraverso il Microsoft Store, l’azienda aveva, inoltre, offerto la possibilità di preordinare i nuovi Surface Pro per consentire ai suoi clienti di riceverli immediatamente al day one comodamente a casa.

Questa possibilità, adesso, è stata estesa anche ad Amazon Italia. Attraverso l’eShop del noto colosso dell’ecommerce, gli interessati potranno ordinare il nuovo Surface Pro con consegna sempre a partire dal prossimo 15 giugno. All’interno della vetrina dedicata di Amazon, le persone potranno scegliere una delle declinazioni del Surface Pro, da quella base con processore Intel Core M con 4GB di RAM a 959 euro a quella Top con processore Intel Core i 7 e 16GB di RAM con 1TB di SSD a 3149 euro. Nel pacchetto non è inclusa la Surface Pen e nemmeno la nuova Type Cover in Alcantara necessaria per trasformare il Surface Pro in un vero e proprio computer portatile. Accessori che vanno, quindi, acquistati a parte.

Si ricorda che il nuovo ibrido Windows 10 di Microsoft dispone dei nuovi processori Intel Kaby Lake di settima generazione ed offre un design sostanzialmente identico a quella della passa generazione. Da sottolineare i miglioramenti dello schermo che dispone sempre delle stesse dimensioni e risoluzione ma adotta la nuova tecnologia PixelSense e i migliormenti dell’autonomia che arriva, secondo Microsoft, siano a 13,5 ore di utilizzo, sostanzialmente raddoppiando l’autonomia del Surface Pro 4.