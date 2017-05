Tesla conferma nuovi dettagli sulla Model 3

Filippo Vendrame,

Durante la scorsa settimana, Tesla aveva confermato che la sua prossima Model 3 offrirà meno opzioni premium rispetto alla Model S. In totale, gli acquirenti potranno contare su circa 100 configurazioni contro le oltre 1500 varianti disponibili del modello di auto top di gamma della società americana. Tesla, adesso, ha aggiunto ulteriori informazioni al quadro complessivo della Model 3. La società guidata da Elon Musk ha confermato che la Model 3 potrà contare su due opzioni di grandezza dei cerchi, su di un vetro totalmente in vetro opzionale e sulle sospensioni Coilover.

Tesla, così, chiarisce ulteriormente i dettagli della sua Model 3 che, come più volte sottolineato dall’azienda, trattasi di un modello d’accesso e non un’evoluzione della Model S che rimane il fiore all’occhiello del costruttore di auto elettriche. Dunque, le Model 3 potranno contare sulla piattaforma di guida autonoma, su di un telaio in acciaio ed in alluminio, su di due opzioni di cerchi (18 o 19 pollici), su di un tetto in vetro opzionale e sulle raffinate sospensioni Coilover. Queste informazioni fanno capire che per quanto riguarda il tetto, la versione base offrirà il classico tetto in metallo con quello di vetro come opzione a parte.

Inoltre, la presenza delle sospensioni Coilover fa intendere che non saranno previste come optional le sospensioni pneumatiche. Trattasi di dettagli importanti che comunque mostrano un modello sicuramente più semplice ma non meno interessante. Si ricorda, che la Model 3 debutterà a luglio ed il prezzo base è di 35 mila dollari. Il completo listino con tutti gli optional sarà disponibile al momento del debutto ufficiale.

Infine, sarebbero già oltre 400 mila le persone che avrebbero prenotato la Model 3, versando una caparra di 1000 dollari/euro.