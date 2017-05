TIM anticipa il roaming zero?

Filippo Vendrame,

Il 15 giugno scatterà il roaming zero e viaggiare in Europa sarà un po’ più facile visto che si potrà chiamare e navigare alle stesse tariffe di casa. Wind e 3 Italia, come noto, hanno già anticipato questa data concedendo ai loro clienti di poter comunicare in libertà all’interno dei paesi europei. Anche TIM, forse, potrebbe anticipare di qualche giorno l’entrata in vigore del roaming zero. All’interno dell’app MyTIM Mobile, accedendo alle informazioni del proprio profilo, sui dettagli della propria tariffa è adesso specificato che il traffico potrà essere consumato anche all’interno dell’Europa.

La medesima descrizione è possibile trovarla anche all’interno dell’area riservata accessibile via Web. A quanto si legge, dunque, il roaming zero per i clienti TIM potrebbe essere già iniziato. Tuttavia, TIM non ha comunicato nulla al riguardo e non sono giunte precisazioni interpellando l’assistente tecnica. In attesa di riscontri, quindi, quanto emerso dalle descrizioni dei profili tariffari va preso con il beneficio del dubbio perchè potrebbe essere solamente un adeguamento tecnico delle schede dei profili in attesa del debutto ufficiale del roaming zero che partirà, alla fine, tra pochi giorni.

Quello, comunque, che è certo è che tra due settimane per la telefonia mobile europea ci sarà un grande passo in avanti. Dal 15 giugno viaggiando all’interno dei paesi membri non si pagheranno più quegli odiosi balzelli del roaming internazionale che impedivano, di fatto, l’utilizzo dei principali sistemi di comunicazione.

Si ricorda, che per poter utilizzare anche i servizi dati liberamente all’estero, gli utenti dovranno abilitare la voce all’interno delle Impostazioni dello smartphone che consente l’utilizzo della rete dati anche in modalità di roaming.