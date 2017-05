Acer Predator Triton 700, GeForce GTX 1080 e Max-Q

Luca Colantuoni,

Circa un mese fa, Acer aveva annunciato il nuovo Predator Triton 700 durante un evento organizzato a New York. Il produttore taiwanese ha svelato al Computex 2017 di Taipei che il notebook da gioco integrerà una potente scheda video GeForce GTX 1080 e sarà uno dei primi modelli basati sul design Max-Q sviluppato da NVIDIA.

La soluzione del chipmaker di Santa Clara prevede una riduzione dello spessore e del rumore mediante una specifica progettazione del telaio. Acer ha sforato di 0,9 millimetri il target di NVIDIA (18 millimetri), ma ha adottato un sistema di raffreddamento con ventole AeroBlade 3D in metallo e cinque heat pipe che incrementano il flusso d’aria del 35%, occupando meno spazio. Il notebook è tuttavia silenzioso anche durante l’esecuzione dei giochi più pesanti. La dotazione hardware è ovviamente tipica di un laptop per il gaming.

Il Predator Triton 700 possiede uno schermo IPS da 15,6 pollici (1920×1080 pixel) con supporto per NVIDIA G-Sync e integra processori Intel Core i7 di settima generazione, fino a 32 GB di RAM DDR4 a 2.400 MHz, scheda video GeForce GTX 1080 e due SSD PCIe NVMe da 512 GB in modalità RAID 0. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Gigabit Ethernet. Sono inoltre presenti porte Thunderbolt 3, due USB 3.0, USB 2.0, HDMI e DisplayPort. La tastiera meccanica è retroilluminata ed è possibile scegliere il colore RGB per ogni tasto.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10 Home a 64 bit. Il notebook sarà disponibile in Europa a partire dal mese di agosto. Il prezzo base è 3.399 euro.