ASUS annuncia il nuovo ZenPad 3S 8.0

Luca Colantuoni,

I protagonisti del keynote di ASUS sono stati i cinque notebook delle serie ZenBook e VivoBook, ma il produttore taiwanese ha mostrato al Computex 2017 di Taipei altri dispositivi, tra cui il nuovo ZenPad 3S 8.0 (Z582KL), un tablet Android di fascia alta che eredita diverse caratteristiche dallo ZenPad 3S 10 presentato a fine gennaio.

Lo ZenPad 3S 8.0 possiede un telaio unibody in alluminio, come il “fratello maggiore”, quindi ASUS offre la giusta combinazione tra estetica, robustezza e leggerezza. Lo schermo da 7,9 pollici ha una risoluzione 2K (2040×1536 pixel), considerata ormai uno standard per tablet di questa categoria. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 652 (lo ZenPad 3S 10 integra uno Snapdragon 650), affiancato da 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash. È disponibile anche una versione più economica con 3 GB di RAM e lo stesso quantitativo di storage.

Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel che permettono di scattare immagini di buona qualità. La connettività è garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1 e GPS. Anche se non chiaramente specificato da ASUS, il tablet dovrebbe avere una porta USB Type-C nella parte inferiore. La batteria ha invece una capacità di 4.680 mAh.

Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat. Il produttore non ha comunicato prezzo e disponibilità. Maggiori informazioni verranno sicuramente divulgate nelle prossime settimane.