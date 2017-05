Enel, stop al telemarketing selvaggio

Filippo Vendrame,

Le incessanti ed opprimenti chiamate che ogni giorno raggiungono le case delle persone con proposte pubblicitarie insistenti e fastidiose sono un vero tormento e questo nonostante molti interventi delle Autorithy che hanno provato a mettere dei paletti a questi fenomeni sempre più incontrollati. Enel, tuttavia, di sua iniziativa, ha deciso di dire stop al telemarketing selvaggio. A partire, infatti, dal primo giugno, Enel non chiamerà più al telefono i potenziali nuovi clienti per stipulare contratti di elettricità e gas.

Da ora in poi i contatti telefonici saranno effettuati soltanto verso coloro che sono già clienti di Enel Energia e che hanno un rapporto consolidato con la società. In questo modo potranno venire a conoscenza di informazioni utili per la gestione della fornitura domestica e, con il loro consenso, scoprire le promozioni commerciali a loro dedicate. L’obiettivo principale di Enel è quello di essere sempre accessibile e vicina alle esigenze dei clienti, mantenendo con loro un rapporto di qualità. Enel infatti ha sempre puntato sull’importanza di un dialogo diretto con le persone e i clienti: un rapporto continuo, sincero e non invasivo basato sull’idea che la qualità e l’affidabilità siano i valori sui quali fondare un legame.

Il dialogo presuppone quindi anche l’ascolto di quelle che sono le necessità dei clienti, non solo intese come soluzioni energetiche convenienti e innovative per case e imprese ma anche in termini di rispetto del tempo e della privacy. Proprio per questo Enel ha deciso di focalizzarsi sulla presenza fisica sul territorio per essere il più possibile vicina ai clienti, sia per chi abita nella grandi città sia per chi invece vive in piccole realtà.

Restano attivi tutti gli altri canali di contatto come il contact center, sempre a disposizione dei clienti o di chi vuole chiedere informazioni, e i canali di vendita porta a porta. Il contact center di Enel risponde al Numero verde 800.900.860 ed è attivo tutti i giorni con un servizio di eccellenza che ogni mese gestisce oltre 1,5 milioni di telefonate, riuscendo a dare soluzioni immediate a ogni necessità.

La decisione di Enel di non chiamare più al telefono i potenziali nuovi clienti, oltre a evidenziare il rispetto e l’apertura dell’azienda, riflette la volontà di essere vicina e disponibile alle necessità delle famiglie italiane.