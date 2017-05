Essential Home, assistente digitale con Ambient OS

Luca Colantuoni,

Insieme allo smartphone Android, l’azienda fondata da Andy Rubin ha presentato un piccolo dispositivo di forma circolare che offre funzionalità simili ad Amazon Echo e Google Home. Essential Home è quindi un assistente intelligente per la smart home, in grado di interagire direttamente con l’utente e con altri device IoT. Non sono stati rilasciate le specifiche tecniche, ma è noto il sistema operativo installato: Ambient OS.

Essential Home può essere attivato tramite comandi vocali, con un tocco sullo schermo o semplicemente con lo sguardo. Ciò significa che il gadget integra almeno altoparlanti, microfoni e sensori di prossimità o di riconoscimento del volto. Il design ricorda vagamente i termostati Nest, ma in questo caso il dispositivo deve essere posizionato su un mobile. L’utente può usare Essential Home per controllare la riproduzione dei brani musicali, impostare un timer e chiedere informazioni di carattere generale, tutte funzioni offerte anche dai prodotti di Google e Amazon.

Essential però sottolinea che la sua intelligenza artificiale è migliore. Ad esempio, durante la riproduzione musicale, il dispositivo può rilevare una conversazione tra persone e abbassare automaticamente il volume. Un’altra importante differenza rispetto alla concorrenza è il modo in cui vengono effettuate le varie operazioni. Il sistema operativo Ambient OS, probabilmente basato su Android, sfrutta la rete locale e salva i dati direttamente sul dispositivo, garantendo la privacy dell’utente. Essential Home non esegue compiti in maniera automatica, ma fornisce solo suggerimenti proattivi.

Il gadget può interagire con altri device IoT, tra cui quelli compatibili con SmartThings e HomeKit, e supporterà Alexa, Siri e Google Assistant. Il prezzo non è stato comunicato. L’arrivo sul mercato è previsto nel corso dell’estate.