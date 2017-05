Fujifilm lancia la promozione Summer Cash Back

Cristiano Ghidotti,

Chi è alla ricerca di una mirrorless di fascia alta ha da oggi un motivo in più prendere in considerazione Fujifilm X-Pro2. L’azienda ha lanciato in Italia l’iniziativa Summer Cash Back, valida fino al 31 luglio, che permette di ottenere un rimborso pari a 200 euro sull’acquisto della fotocamera in versione Black oppure in Graphite KIT XF23mm F2.0 R WR. Optando invece per il Vertical Power Booster Grip (VPB-XT2), accessorio dedicato al modello X-T2, si possono recuperare 100 euro.

Fujifilm Summer Cash Back

La promozione è ovviamente rivolta a chi acquista un prodotto nuovo da uno dei rivenditori autorizzati sul territorio nazionale, con l’accredito della cifra che verrà poi effettuato direttamente sul conto corrente. La procedura da seguire è semplice: bisogna anzitutto registrarsi sul sito ufficiale, poi inviare una scansione della prova d’acquisto in cui è leggibile con chiarezza la data della transazione (fino al 31 luglio), così come il nome del negozio e il codice o il nome del prodotto. Va inoltre allegata una fotografia della scatola nella sua parte esterna che evidenzi le etichette sulle quali sono riportati il numero di serie (matricola) e il nome del prodotto stesso.

Le richieste per i rimborsi dovranno essere inviate a Fujifilm entro 30 giorni dalla data di acquisto indicata sulla fattura o sulla ricevuta e pervenire entro un massimo di 60 giorni. Ogni cliente ne può inoltrare fino a tre.

Galleria di immagini: Fujifilm X-T2, le immagini della mirrorless

Fujifilm X-Pro2 integra un sensore X-Trans CMOS III da 24,3 megapixel con filtro colore a matrice casuale e un’unità X-Processor Pro, offrendo uno scatto in modalità raffica da 8 fps e il modulo WiFi per la condivisione rapida degli scatti. Fujifilm X-T2, invece, integra un sensore APS-C X-TransTM CMOS III da 24,3 megapixel e il supporto alla registrazione video in formato 4K.

L’impugnatura power booster verticale per questo modello può ospitare due batterie per un’autonomia complessiva che arriva a circa 1.000 scatti, garantendo non solo una presa solida, ma anche pulsanti aggiuntivi per l’otturatore, la messa a fuoco e per la gestione di altre operazioni.