Intel Core i9 Extreme Edition, CPU con 18 core

Intel ha annunciato al Computex 2017 di Taipei la nuova famiglia di processori Core X-Series indirizzati agli utenti che cercano le massime prestazioni in diversi ambiti, tra cui gaming, realtà virtuale e creazione dei contenuti. Tra le nove CPU spicca il Core i9 Extreme Edition, la prima per PC desktop con 18 core e 36 thread. Si tratta in pratica della risposta di Intel al processore Threadripper di AMD con 16 core e 32 thread.

Anche se tutti i modelli sono inclusi nella famiglia Core X-Series, Intel ha scelto due architetture differenti: Kaby Lake-X per Core i5-7640X e Core i7-7740X, Skylake-X per Core i7-7800X/7820X, Core i9-7900X/7920X/7940X/7960X/7980XE. Tutti i processori hanno in comune il socket LGA 2066 e il chipset Intel X299 che aggiunge più linee I/O e maggiori funzionalità di overclocking. La principale caratteristica della nuova piattaforma è la scalabilità, in quanto è possibile scegliere la CPU più adatta alle proprie esigenze.

I Core i5/i7 basati sull’architettura Kaby Lake-X integrano, rispettivamente, 4 core/4 thread e 4 core/8 thread con frequenze di 4 e 4,3 GHz. I Core i7/i9 basati sull’architettura Skylake-X integrano invece 6/8/10/12/16/18 core e 12/16/20/24/32/36 thread. Intel non ha però fornito le frequenze di tutti i modelli, come si può vedere nella seguente slide.

I nuovi processori della famiglia Core X-Series arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Gli utenti troveranno le CPU nei computer dei maggiori produttori mondiali e potranno acquistare anche versioni boxed con sistema di raffreddamento a liquido incluso.