iPhone 8: nuovo CAD senza Touch ID

Marco Grigis,

Altra tornata di leak per iPhone 8, lo smartphone che Cupertino potrebbe presentare a settembre, in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. E, ancora una volta, il nodo da sciogliere sembra essere relativo a Touch ID: il sensore verrà inglobato nel display o, in alternativa, posto sulla scocca posteriore del device? Una nuova serie di CAD industriali sembrerebbe confermare la prima ipotesi, sebbene da Cupertino non giungano dettagli in merito.

I nuovi render sono stati condivisi da Benjamin Geskin ed evidenziano gran parte dei rumor già emersi nelle scorse settimane. I CAD in questione svelano un iPhone 8 dal form factor sostanzialmente sovrapponibile al precedente iPhone 7 da 4.7 pollici, con una doppia fotocamera posizionata, questa volta, in direzione verticale. Le immagini, tuttavia, non mostrano un lettore Touch ID inglobato nella scocca posteriore, di conseguenza potrebbero lasciare intendere l’introduzione di un nuovo sistema di scansione direttamente nel pannello frontale.

In caso questa ipotesi dovesse essere confermata, Apple potrebbe aver deciso di evitare qualsiasi tipo di pulsante frontale, preferendo invece un sistema per la rilevazione delle impronte di tipo ottico. In passato, si è parlato dell’inclusione di microLED agli infrarossi atti a questo scopo o, in alternativa, di una speciale tecnologia agli ultrasuoni.

Contestualmente, Slashleaks ha voluto rilasciare un altro render CAD, quest’ultimo abbastanza differente da quelli poc’anzi discussi. Dalle immagini, infatti, sembra che possa esservi spazio per Touch ID sul retro del dispositivo, considerato come l’elaborazione mostri un cerchio proprio sulla scocca posteriore di iPhone 8. Non è dato sapere, tuttavia, se si tratti davvero del sensore per le impronte o, ancora, di un semplice segnaposto schematico per il logo della mela morsicata.

Così come già accennato, il nuovo iPhone 8 potrebbe essere presentato a settembre, in concomitanza con i nuovi iPhone 7S e iPhone 7S Plus: secondo alcune fonti, potrebbe anche chiamarsi iPhone Edition oppure iPhone X, per il decennale della linea.