NVIDIA Max-Q, laptop gaming sottili e silenziosi

Luca Colantuoni,

Anche se considerati prodotti di nicchia, i notebook per gamer sono molto popolari, in quanto possono sostituire egregiamente un PC di fascia alta. Questa categoria di laptop ha tuttavia alcuni “difetti”: sono ingombranti, pesanti e rumorosi, quindi devono rimanere sulla scrivania, limitando il loro utilizzo nei LAN party. Il nuovo approccio di design annunciato da NVIDIA, denominato Max-Q, permette di realizzare notebook più sottili, più silenziosi e più veloci.

Il Max-Q è il punto in cui lo stress aerodinamico sulla navicella spaziale o sul razzo è al massimo. La progettazione viene quindi effettuata tenendo conto questo importante parametro. Anche per i notebook devono essere considerati diversi vincoli (spazio e peso) e limitazioni (elettriche e termiche). NVIDIA ha applicato la stessa filosofia di design in modo da ottenere laptop tre volte più sottili e tre volte più veloci della precedente generazione. Gli utenti non dovranno più scegliere prestazioni e portabilità. I notebook con scheda video GeForce GTX 1080 avranno uno spessore massimo di 18 millimetri.

Per raggiungere questo risultato, NVIDIA ha migliorato l’efficienza della GPU, offrendo una perfetta combinazione tra frequenza di picco e consumi. Sono stati inoltre ottimizzati i driver Game Ready e progettati nuovi sistemi di raffreddamento che permettono di smaltire efficacemente il calore generato, riducendo il rumore delle ventole.

La tecnologia WhisperMode consente di realizzare notebook più silenziosi, variando automaticamente il frame rate del gioco in modo da trovare il giusto bilanciamento tra dettaglio grafico, prestazioni e livello acustico. WhisperMode sarà disponibile mediante un aggiornamento del software NVIDIA GeForce Experience. I primi notebook con Max-Q e GPU GeForce GTX 1080/1070/1060 arriveranno sul mercato a partire dal 27 giugno. Tra gli OEM ci sono tutti i leader del settore, tra cui Acer, Alienware, ASUS, HP, Lenovo e MSI.