TIM, doppia promozione per l’estate

Filippo Vendrame,

TIM ha annunciato due promozione dedicate all’estate per tutti i sui clienti. Trattasi delle vecchie Summercard che oggi si sono trasformate in promozioni dedicate a chi ha necessità di disporre di tanti Giga per poter navigare dal proprio smartphone o tablet pc durante le ferie estive, magari da sotto l’ombrellone. La prima offerta speciale è Supergiga & Music. A fronte di 9,99 euro una tantum, l’operatore offre 10GB di traffico Internet 4G LTE da poter consumare nell’arco di due mesi.

Inoltre, compreso nel prezzo la possibilità di poter ascoltare per due mesi la musica in streaming senza che la fruizione sotto rete mobile vada ad erodere il proprio traffico dati. Infine, Supergiga & Music da diritto ad un anno di Studio+ cioè l’accesso ad una serie di contenuti in streaming, come mini serie TV, ideati esplicitamente per essere visualizzati attraverso gli smartphone. TIM sottolinea che dei 10GB dell’offerta, 6 sono validi in Italia e 4 in Italia e nei paesi UE. Lo streaming gratuito della musica vale solo se utilizzato in Italia. Esauriti i Giga previsti nel periodo di validità dell’offerta (60 giorni), e in assenza di altre offerte dati attive sulla linea, fino allo scadere dei 2 mesi in Italia la navigazione viene bloccata; mentre nei paesi UE, se sulla linea non è presente un’altra offerta dati fruibile in questi paesi, al superamento dei 4 Giga viene applicata la tariffa di 0,7 cent/MB i.i. a scatti anticipati di 1KB.

La seconda offerta estiva di TIM è Supergiga & Music XL. Rispetto alla precedente cambia solamente il quantitativo di traffico Internet 4G LTE che sale a 30GB di cui 22 Giga validi solo in Italia e 8 Giga validi in Italia e nei paesi UE. Prezzo di 19,99 euro una tantum. Le offerte estive di TIM possono essere sottoscritte entro il 27 agosto.

Infine, sempre per chi necessita di navigare in vacanza, l’operatore ha deciso di scontare alcuni suoi modem WiFi 4G che potranno essere acquistati nei negozi a partire da 29,99 euro. Maggiori dettagli delle offerte sono disponibili all’interno del portale di TIM.