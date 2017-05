Wind, con il credito si acquista nell’App Store

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti i clienti Wind che adesso potranno utilizzare il loro credito telefonico per fare acquisti attraverso App Store, Apple Music, iTunes e iBooks. Trattasi di una novità molto importante perché consente ai clienti dell’operatore arancione di poter comprare i contenuti desiderati senza dover disporre per forza di una carta di credito. Inoltre è un ottimo modo per tenere sotto controllo la propria spesa visto che esaurendo il credito sulla SIM non sarà possibile effettuare altri acquisti.

Configurare il proprio dispositivo iOS per poter acquistare con il credito di Wind è davvero molto semplice. Innanzitutto è necessario accedere con il Touch ID o con la password a Info sul pagamento. Tra le opzioni indicate gli utenti dovranno cliccare poi su Addebito telefonico e confermare. A quel punto arriverà un SMS con un codice di verifica. Conclusa questa breve procedura, il proprio dispositivo sarà pronto per poter acquistare su App Store, Apple Music, iTunes e iBooks addebitando gli acquisti sul credito telefonico. Wind sottolinea che per i possessori di un abbonamento, gli acquisti saranno addebitati, invece, sul conto telefonico.

Trattasi di una procedura davvero molto semplice che permette di godere di un importante vantaggio che renderà l’accesso ai contenuti di valore aggiunto offerti da Apple in maniera molto più semplice.

Maggiori informazioni sull’utilizzo del servizio e sulla configurazione dello smartphone sono disponibili all’interno del portale di Wind.