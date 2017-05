ASUS svela due nuovi tablet ZenPad 10

Luca Colantuoni,

Insieme allo ZenPad 3S 8.0, ASUS ha presentato al Computex 2017 altri due tablet Android di fascia media. Gli ZenPad 10 (Z301MFL/ML) hanno un design abbastanza ricercato e alcune caratteristiche solitamente presenti in modelli più costosi. Il produttore offre anche due accessori, una tastiera e una cover protettiva.

La lettera F nel codice prodotto indica la principale differenza tra i due tablet. Lo ZenPad 10 (Z301MFL) possiede uno schermo IPS da 10,1 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel e angolo di visione pari a 178 gradi, mentre lo ZenPad 10 (Z301ML) ha un display con risoluzione di 1280×800 pixel. Per entrambi sono state implementate le tecnologie VisualMaster che migliorano contrasto, luminosità, nitidezza e fedeltà cromatica, ovvero Tru2Life e TruVivid, oltre al filtro Bluelight che riduce l’emissione della luce blu.

La dotazione hardware comprende processori quad core MediaTek (MT8735A a 1,45 GHz per Z301MFL e MT8735W a 1,3 GHz per Z301ML), 2 o 3 GB di RAM e 16/32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Le fotocamere hanno una risoluzione di 5 e 2 megapixel, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1 e GPS. Sono disponibili anche varianti con chip LTE. Il telaio in metallo ha uno spessore di 8,95 millimetri. I due altoparlanti frontali sono compatibili con la tecnologia DTS-HD Premium Sound.

La batteria da 4.680 mAh offre fino a 13 ore di autonomia in riproduzione video. La ricarica avviene tramite la porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con la nuova interfaccia ZenUI. I tablet saranno disponibili in tre colori: Royal blue, Pearl white e Quartz gray. ASUS non ha comunicato i prezzi.