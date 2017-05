ASUS ROG Zephyrus, gaming laptop ultra sottile

Luca Colantuoni,

ASUS ha annunciato al Computex 2017 di Taipei il nuovo notebook ROG Zephyrus GX501. La sigla ROG (Republic Of Gamers) indica che si tratta di un laptop per i giocatori, anche se potrebbe sembrare un ultrabook. Il produttore taiwanese ha infatti ridotto drasticamente lo spessore, adottando soluzioni hardware che permettono di smaltire il calore generato in maniera efficiente. Con i suoi 17,9 millimetri il ROG Zephyrus GX501 è senza dubbio il notebook da gioco più sottile del mondo.

Il ROG Zephyrus possiede uno schermo IPS anti-riflesso da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), frequenza di refresh pari a 120 Hz e supporto per la tecnologia NVIDIA G-Sync. La dotazione hardware comprende un processore Intel Core i7-7700HQ, affiancato da una scheda video GeForce GTX 1080, fino a 24 GB di RAM DDR4 a 2.400 MHz e SSD PCIe x4 fino a 1 TB in formato M.2. La tastiera è ovviamente retroilluminata e l’utente può configurare colori ed effetti di luce. Alla sua destra c’è il trackpad che può funzionare anche come tastierino numerico touch.

La riduzione dello spessore è stata possibile grazie al sistema di raffreddamento Active Aerodynamic System (AAS) composto da dissipatori in alluminio, ventole in polimero/cristallo liquido e heat pipe. Quando il notebook è aperto, la tastiera si solleva leggermente e permette l’ingresso di aria più fredda che, dopo aver ridotto la temperatura interna, viene espulsa attraverso le feritoie laterali. Lo smaltimento del calore avviene quindi in maniera efficace, mantenendo il rumore sempre al di sotto dei 40 dB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth. Sono inoltre presenti un porta USB 3.1 Type-C compatibile con Thunderbolt 3, quattro porte USB 3.1, uscita HDMI, jack da 3,5 millimetri e webcam HD. La batteria ha una capacità di 50 Wh, mentre il peso del notebook è 2,2 Kg. Il sistema operativo installato è Windows 10 Creators Update, quindi è possibile sfruttare il Game Mode e il servizio di game streaming Beam. Il prezzo base è 2.699 dollari.