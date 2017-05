Dell Inspiron 27 7000, PC per la realtà virtuale

Luca Colantuoni,

Dell ha annunciato al Computex 2017 di Taipei il nuovo Inspiron 27 7000 AIO, un PC all-in-one con schermo 4K InfinityEdge da 27 pollici, già utilizzato per il più costoso XPS 27 AIO, presentato al CES 2017 di Las Vegas. Il produttore statunitense ha mostrato anche un modello più piccolo, Inspiron 24 5000 AIO con display full HD da 24 pollici.

Anche se il design è simile allo XPS 27 AIO, Dell ha dovuto trovare il giusto compromesso per ridurre il prezzo finale. Entrambi hanno un telaio in plastica e uno spessore più elevato, ma gli utenti saranno certamente distratti dall’ottimo schermo quasi “bezel-less”, ovvero con cornici molto sottili. Il nuovo Inspiron 27 7000 AIO è “Ready for VR”, in quanto integra processori AMD Ryzen 5 o Ryzen 7 e una scheda video Radeon RX 580 o RX 560. La dotazione hardware include fino a 16 GB di RAM DDR4 a 2.400 MHz, SSD fino a 256 GB e hard disk fino a 1 TB.

Il Dell Inspiron 24 5000 AIO è disponibile anche con schermo touch da 24 pollici, mentre i processori appartengono alla serie A di AMD. Lo storage è affidato solo ai tradizionali hard disk, ma il numero e il tipo di porte è identico: quattro USB 3.1 Type-A, una USB 3.1 Type-C, una USB 2.0, HDMI in/out, card reader SD, jack audio e RJ45 (Gigabit Ethernet). Presenti inoltre una webcam IR per Windows Hello e altoparlanti stereo.

I due PC all-in-one saranno disponibili nelle prossime settimane in tutto il mondo. I prezzi base sono 999,99 dollari (Inspiron 27 700 AIO) e 699,99 dollari (Inspiron 24 5000 AIO).