Samsung annuncia due Notebook 9 Pro con S Pen

Luca Colantuoni,

Samsung ha presentato due Notebook 9 Pro da 13,3 e 15 pollici basati su Windows 10. Nel catalogo del produttore coreano è già presente un modello con lo stesso nome, ma si tratta di un notebook tradizionale con schermo 4K e processori quad core. I nuovi arrivati sono invece convertibili con display touch e stilo S Pen in dotazione, la stessa dei Galaxy Book e Galaxy Tab S3.

I Notebook 9 Pro hanno un telaio in alluminio e uno schermo con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Oltre alle dimensioni, altre differenze tra i due modelli sono la quantità di RAM (8 GB per il modello da 13,3 pollici e 16 GB per il modello da 15 pollici) e la scheda video (integrata nel primo e Radeon 540 nel secondo). La dotazione comune comprende un processore dual core Intel Core i7-7500U a 2,7 GHz, SSD da 256 GB, webcam HD a 720p compatibile con Windows Hello e altoparlanti stereo da 1,5 Watt.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Sono inoltre presenti lo slot microSD, due porte USB 3.0, una USB Type-C, jack da 3,5 millimetri e uscita HDMI. La batteria ha una capacità di 54 Wh e supporta la ricarica rapida. Essendo due convertibili è possibile ruotare lo schermo fino a 360 gradi e utilizzarli come tablet, sfruttando la S Pen in dotazione. La stilo supporta 4.096 livelli di pressione, la funzionalità Windows Ink e i noti Air Command. Samsung non ha fornito informazioni su disponibilità e prezzi.