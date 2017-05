Windows 10 Mobile, nuovi dettagli sul suo futuro

Filippo Vendrame,

Microsoft starebbe effettivamente lavorando per provare a rilanciare la sua piattaforma mobile attraverso nuovi smartphone in grado di offrire un’esperienza d’uso migliore rispetto a quelli attuali. Nelle scorse ore era uscito un report del sito Thurrott che affermava come la casa di Redmond stesse testando internamento un nuovo modello di smartphone dotato di una nuova variante di Windows 10 Mobile concettualmente differente rispetto a quella odierna, soprattutto a livello di interfaccia utente.

Su questo interessante tema è intervento anche Neowin che sentite le sue fonti interne ha aggiunto e corretto alcune informazioni. La fonte conferma, innanzitutto, che Microsoft sta testando internamente un nuovo prototipo di smartphone le cui specifiche, però, non sono trapelate. La casa di Redmond starebbe, inoltre, testando alcune nuove build di Windows 10 all’interno di alcuni attuali modelli top class di altri produttori come l’HP Elite x3. Per quanto riguarda lo sviluppo di Windows 10 Mobile, Neowin sottolinea che l’attuale ramo feature2 di Windows 10 Mobile sarebbe l’ultimo dedicato allo sviluppo di questa piattaforma che poi cesserà di essere aggiornata.

Per la fonte, contrariamente a quanto affermato da Thurrott, il futuro degli smartphone di Microsoft sarebbe Windows 10 su piattaforma ARM e non più Windows 10 Mobile. Neowin riporta, infatti, che sul modello in test ci sarebbe in esecuzione Windows 10 con la nuova CSHELL, la nuova interfaccia del sistema operativo in grado di adattarsi a tutti i dispositivi e che andrebbe, dunque, a sostituire l’attuale interfaccia dedicata anche se esteticamente sarebbero, comunque, abbastanza simili.

Il futuro della piattaforma mobile di Microsoft è, comunque, ad oggi ancora piuttosto fumoso. Le informazioni sono abbastanza frammentarie e poco chiare e non si capisce che direzione abbia preso la casa di Redmond.

L’unico dato davvero oggettivo è che Microsoft sembra voler tornare nel settore mobile con un prodotto nuovo ed innovativo. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi arriveranno maggiori informazioni.