WWDC: documenti svelano nuovi iPad e MacBook

Marco Grigis,

Mancano pochissimi giorni all’inaugurazione della WWDC 2017, il tradizionale appuntamento dedicato alle novità sul software targate mela morsicata. Non capita di rado, tuttavia, che Apple approfitti di questo evento anche per presentare nuovi prodotti hardware, soprattutto orientati all’universo professionale. Questa edizione non sembra fare eccezione: da diversi giorni si vocifera il lancio di nuovi iPad Pro e di MacBook rinnovati e, da poche ore, una conferma sembra essere giunta dai documenti di registrazione che il gruppo di Cupertino avrebbe sottoposto all’Eurasian Economic Commission.

Le registrazioni in questione sono state scovate da Consomac e vengono considerate molto affidabili, considerato come in passato abbiano previsto correttamente dispositivi come iPhone 7 e le cuffie AirPods. All’interno della documentazione si scorgono numerose novità, in particolare sul fronte di laptop e tablet, ma potrebbe esservi anche un’incursione nell’universo degli accessori con il rinnovamento della linea Magic.

La WWDC si concentrerà principalmente sulla presentazione di iOS 11 e sul successore di macOS Sierra, eppure le attenzioni dei curiosi potrebbero essere tutte focalizzate sulle novità hardware. Dalla documentazione proposta da Consomac, si apprende innanzitutto dell’esistenza di cinque modelli Mac, registrati come A1289, A1347, A1418, A1419 e A1481. Al momento, è difficile sapere nel dettaglio quali rinnovamenti siano in programma dalle parti di Cupertino: nelle scorse settimane si è parlato di MacBook Pro aggiornati ai più recenti processori Kaby Lake, così come di un refresh per i leggeri MacBook da 12 pollici, ma il leak odierno non garantisce alcuna informazione precisa in merito.

Vi sono quindi quattro codici assegnati all’universo tablet, forse per l’atteso iPad Pro da 10.5 pollici: A1670, A1671, A1701 e A1709. La numerazione potrebbe fare semplicemente riferimento alla differenziazione della linea tra modelli solo WiFi e versioni abilitare alle connessione LTE, a loro volta suddivisi a seconda delle disponibilità di storage. Infine è presente un identificativo A1843, collegato a un accessorio della linea Magic, forse una rinnovata tastiera wireless per i desktop targati mela morsicata.

Non vi è menzione, invece, del tanto misterioso Siri Speaker, un dispositivo vocale pensato per la smart home di cui al momento sono emersi pochissimi dettagli.