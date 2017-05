Xbox One, nuova build 1706: tutte le novità

Filippo Vendrame,

Importanti novità per Xbox One. Microsoft, infatti, ha iniziato il rilascio della nuova build 1706 del sistema operativo della console ma solamente per tutti gli iscritti al programma Xbox Insider che hanno scelto Preview Alpha ring. Trattasi, dunque, di una build che va ad introdurre nuove funzionalità che arriveranno tra qualche settimana anche a tutti gli utenti in possesso di questa console dopo che gli Insider avranno testato le modifiche e dopo che la casa di Redmond avrà ottimizzato il tutto e rimosso gli eventuali bug presenti.

Come indicato chiaramente dal numero della build, la sua distribuzione è attesa per il mese di giugno. Interessante notare che Microsoft non ha condiviso nessun annuncio ufficiale ma si è limitata a distribuire il change log della nuova build. Questo nuovo step della piattaforma della console Xbox One prevede novità per quanto riguarda Mixer, il rebrand del servizio di streaming dei giochi Beam che offrirà adesso la funzionalità di co-streaming, novità per il Profilo e per il login rapido al proprio account Xbox. Non mancano poi correttivi ed ottimizzazioni alla piattaforma. In particolare sono stati risolti problemi su Skype, Mixer e Windows Sonic.

Infine, Microsoft sottolinea che questo aggiornamento dovrebbe rendere molto più veloce l’esecuzione dell’applicazione My games & apps.

Gli Insider che hanno optato per il Preview Alpha ring dovrebbero poter già scaricare ed installare la nuova build 1706 per Xbox One. I membri “Beta” dovrebbero, invece, riceverla nel corso della settimana dopo che una prima fase di valutazione sarà stata condotta dagli Insider più esperti.