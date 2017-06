Elon Musk potrebbe lasciare Donald Trump

Filippo Vendrame,

Donald Trump sembra voler far uscire l’America dagli accordi di Parigi sul clima. Una decisione “grave” che da uno schiaffo alle politiche sul clima portate avanti dagli americani negli ultimi anni sotto il Governo di Obama. Una scelta che, comunque, era largamente attesa viste le posizioni di Trump sulle politiche green già durante la sua campagna per le presidenziali. Tuttavia, se davvero il presidente americano porterà avanti questo piano potrebbe perdere un consigliere molto prezioso, Elon Musk.

Il CEO e fondatore di Tesla, infatti, ha dichiarato che se Trump farà davvero uscire l’America dagli accordi di Parigi sul clima, abbandonerà il suo ruolo di consigliere presidenziale. Si ricorda, infatti, che il CEO di Tesla è stato nominato, assieme ad altri big del settore tech come consigliere di Donald Trump, una scelta che aveva fatto sperare che il neo presidente americano potesse essere maggiormente influenzato dalle esperienze di Musk e dei suoi colleghi. Nel corso dei mesi, però, i rapporti tra alcuni di questi consiglieri e Trump si sono deteriorati a causa di alcune iniziative discutibili portate avanti dal nuovo Governo americano. Lo scorso febbraio, per esempio, Travis Kalanick di Uber abbandonò Trump a cusa delle politiche troppo aggressive della nuova Amministrazione sull’immigrazione.

Musk, invece, decise di rimanere con la speranza di poter influenzare positivamente le decisioni future del presidente soprattutto per quanto concerne le politiche sul clima.

Ma vista la strada che Trump sta per far prendere all’America, Elon Musk potrebbe avere deciso che la “misura è colma”. Del resto, il CEO di Tesla è da sempre un paladino delle politiche green con le sue aziende che lavorano in settori come la mobilità intelligente e le energie rinnovabili.