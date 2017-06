Microsoft annuncia il nuovo Skype

Filippo Vendrame,

Microsoft è pronto a rinnovare Skype all’interno di tutte le piattaforma sui cui è presente. Il nuovo Skype migliora notevolmente i modi in cui è possibile connettersi con le persone, diventando un po’ più social. La chat rimane, comunque, sempre la colonna portante di questa piattaforma di comunicazione. Per esempio, le chat di gruppo sono diventate più reali ed espressive e ancora più personalizzate, per offrire la possibilità di chattare nel modo che più si preferisce.

Inoltre, gli utenti potranno personalizzare l’esperienza di Skype. Per esempio, sarà possibile personalizzarlo con i propri colori preferiti. Arrivano anche le reazioni. Gli utenti potranno toccare l’icona delle reazione accanto ad un messaggio o ad una videochiamata per esprimere facilmente il proprio stato d’animo. Il nuovo Skype introduce anche la funzione “Highlights” che consente di creare una serie di momenti selezionati della giornata, con foto e video, in modo da condividere ogni singolo attimo. Per pubblicare un Highlight, gli utenti dovranno fare uno swipe per accedere alla fotocamera, scattare una foto o riprendere un video e quindi pubblicare il contenuto su Highlights o invialo direttamente ai contatti o gruppi. Dopo aver pubblicato un elemento Highlight, gli amici possono reagire con le emoticon o partecipare alla conversazione.

Con il nuovo Skype è ancora più facile trasformare la parola in azione con le conversazioni di gruppo, i componenti aggiuntivi e i bot. Il nuovo riquadro con l’opzione di ricerca è al centro della scena e rende Skype uno strumento di ricerca dalle infinite possibilità. Gli utenti potranno cercare, per esempio un posto per un evento, scoprire i prezzi di una partita, trovare una ricetta per una cena speciale, conversare con il bot di Expedia e tanto altro ancora.

Microsoft fa sapere che il rollout del nuovo Skype è già iniziato. I primi a ricevere le novità, nelle prossimi settimane, saranno gli utenti mobile ed in particolare i possessori di un dispositivo Android. Su iOS arriverà poco dopo. Le versioni per Windows e Mac saranno rilasciate nei prossimi mesi.