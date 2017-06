La NASA va sul Sole nel 2018

Filippo Vendrame,

La NASA ha annunciato i dettagli della missione che porterà una sonda verso il Sole e precisamente all’interno della corona solare. Nicola Fox, Mission Project Scientist del progetto, ha svelato che la missione consentirà di toccare, misurare e analizzare l’atmosfera del Sole. Parker Solar Probe, questo il nome della sonda che toccherà la stella che da luce e vita alla Terra, dovrebbe essere lanciata il 31 luglio del 2018. Il nome della sonda è stato scelto in onore dello scienziato che teorizzò l’esistenza del vento solare.

Questa sonda avrà, dunque, un obiettivo molto importante e sarà la prima sonda terrestre ad arrivare così vicina al Sole. Parker Solar Probe, infatti, arriverà molto più vicina rispetto alla sonda Helios e all’orbita di Mercurio. L’obiettivo finale è di arrivare a circa 4 milioni di miglia dal Sole. Ovviamente, viste le temperature in gioco, la schermatura della sonda avrà un ruolo fondamentale. Proprio per questo la preparazione della missione ha richiesto molto tempo. Lo scudo termico è stato sviluppato utilizzando un composito in carbonio e riuscirà a sopportare temperature estreme fino a oltre 1300 gradi ma anche il grande freddo dello spazio.

Il team della missione sta anche sviluppando speciali pannelli solari in grado di uscire dalla sonda a seconda della distanza dal Sole. La sonda Parker Solar Probe sarà anche quella più veloce mai realizzata dall’uomo perché sarà in grado di raggiungere circa i 300 chilometri al secondo.

Grazie ai dati inviati dalla sonda sarà possibile approfondire gli studi sul vento solare. In questo modo sarà possibile prevenire con maggiore certezza le tempeste solari, fenomeni che possono causare problemi alle apparecchiature elettroniche e che possono mettere in pericolo le missioni umane nello spazio.